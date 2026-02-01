circle x black
Incidente mortale a Roma, 18enne travolto e ucciso da un'auto

Il giovane investito in via Filippo Fiorentini da un 32enne alla guida di una Smart, inutili i soccorsi

Incidente a Roma - Fotogramma
01 febbraio 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
Un 18enne è stato investito e ucciso a Roma, in via Filippo Fiorentini al Tiburtino. E' successo ieri nella tarda serata. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in prossimità del civico 7. Il ragazzo, italiano, è stato investito da un 32enne, anche lui di nazionalità italiana, che si trovava alla guida di una Smart. Inutili i soccorsi per il 18enne, che è deceduto sul posto.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato presso l’ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in carico ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri.

