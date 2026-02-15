È di due morti e un ferito gravissimo il bilancio di una valanga, staccatasi nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny, sopra Courmayeur, in Valle d'Aosta. Le operazioni di soccorso, concluse nel pomeriggio, hanno escluso il coinvolgimento di altre persone. Le vittime sono due uomini, mentre il ferito, in condizioni critiche, è stato trasferito in ospedale. I tre sciatori, probabilmente di nazionalità francese, stavano praticando un fuoripista.

Uno degli sciatori è stato estratto dalla neve già privo di vita; un secondo è deceduto successivamente in pronto soccorso a causa delle gravi ferite riportate. Il terzo, molto grave, è stato trasportato all’ospedale Città della Salute e della Scienza di Torino – Molinette. Il distacco è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco.

Sul posto hanno operato circa 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri e due ambulanze del 118. A Courmayeur è stato allestito un Posto Medico Avanzato per l’assistenza sanitaria. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Unica del Soccorso della Valle d'Aosta.

Un secondo episodio si è verificato nel pomeriggio sulle montagne della Valchiavenna, dove una valanga ha travolto quattro persone nella zona del Lago Nero, sopra Madesimo, in provincia di Sondrio.

Coinvolte due coppie di amici impegnate in un’escursione in motoslitta. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17.30. Tre persone sono state estratte vive dalla neve, mentre un escursionista risulta ancora disperso. Le ricerche, rese difficili dalla zona impervia, sono state sospese con il calare del buio e riprenderanno domani mattina, anche con l’ausilio di squadre sub.

Sul posto sono intervenuti il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Madesimo, due elicotteri decollati da Brescia e Sondrio, i carabinieri di Chiavenna, i vigili del fuoco del distaccamento di Mese e del Comando provinciale di Sondrio. Attivato anche il dispositivo di emergenza della Soreu delle Alpi.