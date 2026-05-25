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Elezioni amministrative 2026, urne chiuse nei Comuni andati al voto: exit poll e proiezioni in diretta

Oltre 6 milioni e 600mila cittadini chiamati a esprimere il proprio voto per un totale di 895 Comuni. Ieri l'affluenza al 46,31%

Spoglio di schede per le comunali - Fotogramma/Ipa
Spoglio di schede per le comunali - Fotogramma/Ipa
25 maggio 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Urne chiuse, dalle ore 15, per il turno annuale delle elezioni amministrative. Sono stati chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di tre regioni a statuto speciale. Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina.

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L'affluenza di ieri

L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,31%. ll dato, registrato da Eligendo, risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti alle 23 era stata del 50,20%.

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