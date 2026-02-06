Con la Fiamma Olimpica, Eni unisce l'Italia

A partire dal 6 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato tutta l'Italia coinvolgendo territori e comunità in cui Eni è presente, in qualità di Premium Partner dei Giochi e Presenting Partner del Viaggio della Fiamma. Protagonisti del percorso sono stati 10.001 tedofori, tra cui oltre 400 persone di Eni e delle sue società. La tappa conclusiva si è svolta a San Donato Milanese. E da oggi a Milano è aperto Eni Winter Village, un villaggio diffuso sviluppato in collaborazione con la Regione Lombardia nell'area esterna di Piazza Città di Lombardia, trasformata per l'occasione in un luogo dedicato al gioco, alla scoperta degli sport invernali e della fornitura di prodotti e servizi di Eni per contribuire alla sostenibilità di Milano Cortina 2026.