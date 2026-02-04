Inps: min. Calderone, "al lavoro per garantire ascolto e tutela ai cittadini"

"Il lavoro che facciamo tutti quanti insieme è far sentire i cittadini ascoltati, accompagnati, tutelati e garantiti da uno Stato che non è lontano ma che, invece, attraverso servizi qualificati è prossimo al soddisfacimento dei bisogni. L'Istituto, in questo, credo abbia anche dalla sua parte una profonda conoscenza delle realtà territoriali, attraverso l'ascolto continuo e costante che viene effettuato nelle sedi e nei vari territori". Così Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nel corso della Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, dal titolo "La forza dei valori", svoltasi a Roma.