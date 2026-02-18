circle x black
Cerca nel sito
 

MyPlant & Garden 2026, Capitanio (Aiph): "Città più green capitalizzando valore del verde"

18 febbraio 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Affinché le città siano ancora più green è necessario: "capitalizzare tutto il valore portato dal verde oggi in una città, quindi guardare ai numeri e ai benefici portati dal verde perché non è semplicemente un costo o un ornamento, ma deve essere l'infrastruttura sulla quale progettare la città del futuro". Lo dichiara Leonardo Capitanio, Presidente AIPH International Association of Horticultural Producers, intervenuto al convegno 'Un verde per il benessere. Il cammino verso la Wellness City', nell'ambito di 'MyPlant & Garden 2026', il salone internazionale del verde, giunto alla sua decima edizione, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza