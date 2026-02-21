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Niscemi, Fava: "Da lunedì apertura di un punto Inps"

"Sportello assicurerà continuità dei servizi alla popolazione del territorio colpito dalla frana"

Niscemi, Fava:
21 febbraio 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A partire da lunedì 23 febbraio a Niscemi sarà attivato temporaneamente un Punto Inps, al fine di garantire la piena operatività dei servizi in favore della popolazione interessata dalla frana che ha colpito l'area. Lo sportello sarà ospitato nei locali messi a disposizione dal Comune, in stretto coordinamento con l’Amministrazione locale.

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Il presidio è stato attivato dalla Direzione regionale Sicilia e sarà gestito dal personale della Direzione provinciale di Caltanissetta con il supporto dell’Agenzia di Gela. L’obiettivo è assicurare un punto di riferimento immediato per cittadini, famiglie e imprese, offrendo assistenza sulle prestazioni ordinarie e su eventuali misure straordinarie che potranno essere introdotte dal Governo. Particolare attenzione sarà rivolta al comparto agricolo, fulcro economico dell’area e tra i più esposti agli effetti dell’evento.

''L’attivazione di un presidio temporaneo dell’Istituto in una fase così delicata è un segnale di responsabilità e di presenza concreta dello Stato sul territorio -afferma il presidente Gabriele Fava-. La frana ha generato difficoltà significative e richiede un intervento rapido, ordinato e continuo. Per questo l’Inps si stringe alla comunità di Niscemi mettendo a disposizione una struttura operativa immediatamente funzionante, per facilitare l’accesso ai servizi e accompagnare le persone nelle procedure più complesse''.

Il presidente ringrazia il Direttore regionale Sergio Saltalamacchia e il Direttore provinciale Antonio Armando Iacono ''per la tempestività e la qualità del lavoro svolto, che hanno reso possibile l’apertura del presidio in tempi brevissimi''.

''Continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione insieme alle autorità locali -conclude Fava- per garantire supporto costante e modulare il nostro intervento in funzione delle esigenze della popolazione e del tessuto produttivo''.

Riproduzione riservata
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Tag
frana punto Inps servizi popolazione imprese agricolo
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