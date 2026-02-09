circle x black
Pipeline and Gas Expo 2026: Araiz (Denso Gmbh), 'presentiamo nuovo Denso MB60, innovativo mesh-backed tape'

09 febbraio 2026 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Denso GmbH produce da oltre un secolo soluzioni leader per la prevenzione della corrosione su pipeline e alla fiera del 2026 abbiamo presentato il nuovo Denso MB60, innovativo mesh-backed tape, accanto ai nostri prodotti già affermati nel settore. Il mercato affronta sfide crescenti con richieste tecniche sempre più elevate, in particolare temperature operative e di applicazione ad alta resistenza. Stiamo sviluppando soluzioni mirate per rispondere a queste esigenze". A dirlo è Christian Araiz, Area Sales Manager di Denso Gmbh, in occasione della quarta edizione di Pipeline and Gas Expo, organizzata da Mediapoint and Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

