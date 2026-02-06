circle x black
Pipeline and Gas Expo 2026: Gennaretti (GeTech-Gennaretti), 'aa 40 anni realizziamo impianti centrifughi ideali per scavi'

06 febbraio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da 40 anni facciamo impianti centrifughi per molti campi applicativi. Lavoriamo molto nel settore degli scavi, contesto in cui si trova un fluido tecnico chiamato bentonite. Noi riusciamo a gestire questo fluido con le centrifughe, alleggerendo il fluido così che possa essere poi riutilizzato o disidratato e smaltito. Anche l'acqua viene recuperata. Il range di portata va dai 10 ai 200 metri cubi all'ora e tutte le nostre macchine possono essere trasportate all'interno dei container. Nella nostra fabbrica costruiamo, abbiamo frese, carpenteria, facciamo software, ci occupiamo quindi di tutti i passaggi per offrire impianti chiavi in mano che permettono di far funzionare queste macchine". Sono le parole di Galdino Gennaretti, cofounder e sales manager GeTech-Gennaretti, all'edizione 2026 di Pipeline and Gas Expo, organizzata da Mediapoint and Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

