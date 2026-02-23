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Pizzi (Anitec- Assinform): "prompt engineering" in crescita nelle ricerche online, "ChatGPT" in calo

23 febbraio 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Anitec- Assinform è l'associazione che nell'ambito del sistema Confindustria rappresenta tutte le imprese che operano in Italia nell'ambito dell'ICT. Quindi nella nostra rappresentanza ci sono i produttori di hardware, fornitori di servizi digitali, sviluppatori software. Nell'ambito di tutta questa filiera riteniamo assolutamente fondamentale il ruolo delle competenze proprio perché il nostro compito è quello di abilitare la trasformazione digitale del paese, dal privato al pubblico. Partecipare al festival sull'apprendimento per noi è fondamentale per portare un po' quella che è la voce delle aziende del nostro settore, che sono quindi le aziende che comunque hanno la responsabilità di indirizzare la trasformazione tecnologica e digitale in particolare del paese, per cui entrare in contatto con scuole, con altre imprese, con studenti è un punto, devo dire, molto importante proprio per portare il nostro punto di vista". Così Letizia Pizzi, Direttore generale Anitec-Assinform, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.

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