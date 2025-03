La riunione informale convocata a Parigi da Macron, Ue: "Non pensata per escludere altri Paesi". Lavrov e Ushakov in Arabia Saudita per incontrare Rubio, Zelensky: "Non riconosceremo accordi senza Kiev"

Da una parte il vertice speciale dei leader europei a oggi Parigi, dall'altra i colloqui tra Stati Uniti e Russia previsti per martedì a Riad: al centro la pace in Ucraina. Convocata dal presidente francese Emmanuel Macron, alla ''riunione informale" in Francia parteciperanno i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, più la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

I Paesi dell'Ue e Kiev temono che gli Usa e la Russia possano cercare una soluzione di pace in Ucraina a livello bilaterale. Trump ha dichiarato la sua determinazione a porre fine al conflitto e ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin. L'Europa e l'Ucraina insistono sulla necessità di partecipare ai colloqui di pace. Sull'Ucraina, non ci saranno accordi esclusivi tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina, senza l'Europa ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Noi europei non lo permetteremo. Non permetteremo a nessuno di accettare di smilitarizzare l'Ucraina", ha aggiunto. "Non si può fare senza di noi. Naturalmente abbiamo qualcosa da dire'' al tavolo dei negoziati per la pace in Ucraina, ha affermato ancora.

Ue: "Incontro Parigi non pensato per escludere altri Paesi"

Critiche sono state avanzate sul formato ristretto del summit. "Per quanto riguarda la partecipazione di altri Stati membri, è difficile per noi esprimere una posizione in merito. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del presidente Emmanuel Macron. In ogni caso, per quanto ci riguarda, l’intenzione non è assolutamente quella di escludere altri", afferma un portavoce della Commissione europea durante il briefing giornaliero con la stampa. "Questo incontro rappresenta un punto di partenza significativo, direi, per discutere della situazione in Ucraina e delle questioni di sicurezza in Europa. Ma, ancora una volta, non ha assolutamente lo scopo di escludere nessuno. E, come già annunciato, questo incontro sarà seguito da diversi altri appuntamenti", ha puntualizzato il portavoce.

Ministro Esteri Ungheria: "A Parigi va chi non è per la pace e anti-Trump"

"I leader europei che sostengono la guerra e sono anti-Trump si riuniscono a Parigi per bloccare gli sforzi di pace in Ucraina", ha affermato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, "l'era dell'interventismo è finita", ha aggiunto ancora il ministro da Astana, stando alle dichiarazioni diffuse dal portavoce. Szijjarto ha espresso apprezzamento per la ripresa dei colloqui Usa-Russia: "A differenza di coloro che si incontrano a Parigi, che hanno alimentato l'escalation per tre anni, noi sosteniamo gli sforzi di pace e i negoziati", ha aggiunto.

Le parole di Szijjarto vengono riportate anche dall'agenzia russa Tass, secondo cui il ministro ha affermato che i leader che si riuniranno oggi a Parigi "vogliono fare tutto quanto in loro potere per impedire una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina".

A Riad i colloqui Usa-Russia, "ma non non è negoziato"

Intanto potrebbero iniziare domani a Riad, in Arabia Saudita, i colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina. Conclusa la missione in Israele, il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha lasciato il Paese alla volta dell'Arabia Saudita.

A Riad per incontrare Rubio si recheranno oggi il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il consigliere del presidente Vladimir Putin, ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov spiegando che al centro dei colloqui saranno i rapporti tra Washington e Mosca oltre all'avvio di negoziati per la pace in Ucraina. "Si prevede che domani a Riad terranno un incontro con le loro controparti americane, che sarà dedicato principalmente al ripristino completo delle relazioni russo-americane e alla preparazione di possibili negoziati sull'Ucraina", ha detto Peskov citato dalla Ria Novosti. L'Ucraina non è stata invitata ai colloqui attesi a Riad.

Il direttore del Fondo per gli investimenti diretti Kirikk Dmitriev potrebbe prendere parte ai negoziati di Riad, ha intanto confermato il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, in una intervista a Perviy Kanal rilanciata dalla Tass. "Seguirà la parte economica" della trattativa, ha precisato Ushakov, che sarà al tavolo dei negoziati insieme al ministro degli Esteri, Sergei Lavrov

Gli incontri tra funzionari statunitensi e russi non dovrebbero essere visti come una "negoziazione" sull'Ucraina, ha intanto sottolineato un portavoce del Dipartimento di Stato americano.

"Non credo che le persone dovrebbero vedere l'incontro come qualcosa dove verranno messi a punto dettagli o progressi, come una specie di negoziazione", ha affermato Tammy Bruce, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incaricato i funzionari di "dare seguito in modo efficace" alla telefonata con Vladimir Putin.

Lavrov: "No spazio in negoziati per Europa che vuole guerra"

''Non c'è spazio'', nei negoziati per l'Ucraina, ''per gli europei che vogliono prolungare la guerra'', ha dichiarato Lavrov alla vigilia dei colloqui con Rubio. ''Con il suo approccio al conflitto, l'Europa non è andata da nessuna parte'', ha aggiunto mostrando perplessità rispetto al ruolo europeo al tavolo dei negoziati. ''Non so cosa dovrebbero fare al tavolo dei negoziati'' visto che ''vogliono la guerra'', ha aggiunto.

Il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente americano Trump vogliono lasciarsi alle spalle le ''relazioni anomale'' che hanno caratterizzato gli Stati Uniti e la Russia dall'inizio del conflitto in Ucraina il 24 febbraio del 2022, ha detto ancora il ministro degli Esteri russo. Nel colloquio telefonico della scorsa settimana, "Putin e Trump hanno concordato sulla necessità di lasciarsi alle spalle relazioni assolutamente anomale'', ha dichiarato Lavrov, aggiungendo che ''i presidenti sono d'accordo sulla necessità che il dialogo venga ripreso''.

Zelensky mercoledì in Arabia Saudita: "Non riconosceremo accordi senza Kiev"

L'Ucraina "non riconoscerà accordi su di noi senza di noi", ha ribadito il presidente Volodymyr Zelensky alla vigilia dei colloqui a Riad tra team negoziali russi e americani, parlando in conferenza stampa ad Abu Dhabi dove è in visita. Citato da Ukrinform, Zelensky ha insistito che Kiev "non riconoscerà alcun risultato di negoziati" che siano condotti senza l'Ucrauna. Il presidente ucraino arriverà nella monarchia del Golfo con la first lady Olena Zelenska nel quadro di una visita ufficiale "da tempo pianificata", come ha detto il portavoce.

La notizia arriva dopo quelle diffuse da The Kyiv Independent secondo cui delegazioni di Arabia Saudita e Ucraina si sono incontrate domenica per parlare di un aumento degli investimenti e della cooperazione bilaterale, proprio in vista della visita di Zelensky nella monarchia del Golfo. E' attesa la firma di accordi economici con vari Paesi della regione, stando alle dichiarazioni arrivate dalla vice premier e ministro dell'Economia, Yulia Svyrydenko, convinta esistano "prospettive per un coinvolgimento ancor più attivo negli investimenti da parte dei Paesi del Medio Oriente".

Già a margine dei lavori della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Zelensky aveva detto ai giornalisti di voler andare in Arabia Saudita, e anche in Turchia, precisando di non avere in programma incontri con delegazioni di Russia o Stati Uniti.