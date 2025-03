Sono "più di 100.000" le persone al gelo, senza possibilità di riscaldarsi nella città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, a causa di un attacco di un drone russo che ha colpito "un'infrastruttura cruciale". E' la denuncia che arriva dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Oggi più di 100.000 persone a Mykolaiv sono rimaste senza riscaldamento dopo che un drone russo Shahed ha colpito l'infrastruttura cruciale della città - scrive su X - Una normale città ucraina. Una normale infrastruttura civile. Non ha nulla a che fare con le ostilità o la situazione al fronte. Questa è un'altra chiara dimostrazione del fatto che i russi sono in guerra con la nostra gente e la vita stessa in Ucraina. E stanno combattendo in modo vile, senza allentare la pressione. Chi cerca la pace in modo onesto e si prepara a negoziati non agisce così".

"Serve sforzo unitario degli alleati per costringere Putin alla pace"

Il Presidente ucraino conferma che sono al lavoro i tecnici per riportare la 'normalità' a Mykolaiv. "Continueremo a lavorare con i nostri partner per rafforzare le difese contro questi attacchi - ripete - E tutti i partner devono lavorare insieme a tutti i livelli per impedire alla Russia di prolungare questa guerra o rendere permanente la minaccia alla vita". Secondo Zelensky, per l'attacco odierno "e tutti gli altri attacchi russi analoghi" servono "una risposta forte, un coordinamento più stretto tra tutti i partner e sforzi unificati per costringere la Russia alla pace". Il Presidente ucraino conclude il messaggio rinnovando il 'grazie' "a tutti coloro che sono al fianco dell'Ucraina e degli ucraini".

Il premier Shmyhal: "Attacco deliberato a centrale termoelettrica"

In precedenza il premier ucraino Denys Shmyhal aveva denunciato il "danneggiamento da parte di droni (russi) della centrale termoelettrica" di Mykolaiv. "E' stato fatto in modo deliberato - ha accusato - per lasciare la gente senza riscaldamento nel mezzo di un periodo con temperature sotto lo zero e per creare una catastrofe umanitaria". Shmyhal parlava di danni per "46.000 utenze".

Il sito di notizie Ukrinform aveva riferito stamani di un attacco massiccio lanciato la notte scorsa contro Mykolaiv, segnalando il ferimento di una persona e danni a un'infrastruttura, cinque palazzi e diversi negozi.