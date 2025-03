Calin Georgescu, candidato filo-russo di estrema destra e trionfatore a sorpresa nel primo turno delle elezioni presidenziali romene, è stato arrestato con l'accusa di dichiarazioni false sulle fonti del finanziamento della sua campagna elettorale.

"Il procuratore ha ordinato l'apertura di accuse penali", si legge in un comunicato in cui non si cita il nome di Georgescu, arrestato oggi dalla polizia. Ne ha dato notizia il suo team elettorale con un post su Facebook. Immagini diffuse dalle televisioni romene hanno mostrato Georgescu entrare nell'ufficio del pubblico ministero affiancato da agenti di polizia, che lo avrebbero prelevato dalla sua auto a Bucarest.

Georgescu aveva vinto a sorpresa il primo turno delle elezioni presidenziali rumene del 24 novembre. Alla vigilia del ballottaggio, tuttavia, la Corte costituzionale aveva annullato i risultati a causa di irregolarità nel finanziamento della campagna elettorale. Le elezioni dovranno essere ripetute il prossimo 4 maggio, e Georgescu intende ripresentarsi come candidato indipendente. La Corte Costituzionale dovrà esprimersi entro il 15 marzo sull'autorizzazione per una nuova candidatura del filo-russo.