Oggi prove diverse, in base al percorso di studio, per gli oltre 520mila studenti

Al via la seconda prova scritta, quella d'indirizzo, dell'esame di maturità 2025. Dalle prime indiscrezioni sembra che l’autore scelto per la versione di Latino al liceo Classico sia Cicerone. Allo Scientifico per i diplomandi due problemi di Matematica con citazioni di Cartesio e Platone. A dirlo è il sito studentesco Skuola.net.

Cicerone al Classico

L’opera al centro della prova di Latino è un brano del dialogo 'Laelius de amicitia', composto nel 44 a.C. ma ambientato nel 129 a.C.. Cicerone mancava dal 2009 dagli esami di maturità e con questa proposta diventa l’autore di Latino più proposto della storia dal dopoguerra a oggi, con 17 maturità all’attivo, scalzando Seneca fermo a quota 16 e Tacito a quota 5. Lo riporta il portale Skuola.net evidenziando che vista questa relativa 'scarsità' di alternative, il totoesame di Latino dello stesso portale lo incoronava come il favorito della vigilia.

Problemi con citazioni di Cartesio e Platone allo Scientifico

Secondo il portale Skuola.net la traccia di Matematica per il Liceo Scientifico è incentrata su due problemi che iniziano entrambi con una citazione. Il primo parte dalla frase di Cartesio: “La ragione non è nulla senza l’immaginazione”. Il secondo parte da una frase attribuita a Platone: “La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l’infinito”. Segue il classico studio di funzione.

Le commistioni tra cultura umanistica e logico-matematica continuano anche nei quesiti, riferisce ancora Skuola.net, dove sono diversi i riferimenti del primo mondo che fanno da spunto a quesiti del secondo: dall’opera futurista del Boccioni riportata anche sulla moneta dei 20 centesimi a un testo di Cicerone che fa riferimento alle predizioni degli indovini (e quindi al calcolo probabilistico), passando per gli anagrammi da enigmistica della parola 'Studiare'.

Infine una chiusura con una citazione del matematico David Hilbert che non richiede alcun tipo di esercizio, una sorta di firma e manifesto programmatico della traccia: "La matematica non conosce razze o confini geografici; per la matematica, il mondo culturale è una singola nazione".

Cicerone fa quindi doppietta e riesce nell’impresa di entrare anche nel compito di matematica per il Liceo Scientifico. Uno degli otto quesiti che completano la traccia - il numero 7 - parte proprio da una sua citazione, tratta dall’opera 'De divinatione': 'Siccome mi sembrava che per puro caso alcuni fatti fossero avvenuti così com’erano stati predetti dagl’indovini, tu hai parlato a lungo del caso, e hai detto, per esempio, che si può ottenere il “colpo di Venere” lanciando a caso quattro dadi [...]'.

La seconda prova

Sono 524.415 gli studenti che oggi affrontano la seconda prova scritta oggi, giovedì 19 giugno, prova su una o più discipline che caratterizzano il proprio percorso di studio.

Al Liceo scientifico prevista matematica, al Liceo linguistico 'lingua e cultura straniera 1', al Liceo di scienze umane la materia 'scienze umane', all'Istituto turistico la lingua inglese, all'Istituto agroalimentare 'economia, estimo, marketing e legislazione'. Qui l'elenco completo di tutte le materie scelte per ogni indirizzo.

Per gli istituti professionali del vigente ordinamento (Decreto Legislativo 61 del 2017) la seconda prova non è centrata sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo. È un'unica prova integrata in cui il Ministero fornisce la "cornice nazionale generale di riferimento" e le commissioni costruiscono le tracce declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola.