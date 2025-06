La traccia su Cicerone, seconda prova scritta della maturità 2025 per il liceo Classico, è incentrata su 'La vera natura dell'amicizia'. Skuola.net riporta il testo della traccia: "Nel dialogo 'Laelius de amicitia', composto nel 44 a.C. ma ambientato nel 129 a.C., Cicerone descrive con accenti accorati l'amicizia tra due esponenti di primo piano della classe politica romana dell'epoca, Gaio Lelio e Scipione Emiliano, da poco scomparso. L'occasione è propizia per riflettere - è Lelio che parla, nel brano proposto - sul senso di questo vincolo, che si genera naturalmente nell'animo umano e risulta essenziale per rinsaldare i legami che sono alla base della convivenza civile".

Cos'è il 'De amicitia'

Il dialogo di carattere filosofico 'Laelius de amicitia', fu composto da Cicerone nel 44 a.C. ma ambientato nel 129 a.C. Dedicato a Tito Pomponio Attico, il dialogo tenuto da Mucio Scevola, Gaio Fannio e Lelio delinea tutte le sfumature dell'amicizia e la elogia. Cicerone inoltre utilizza autorevoli fonti per sostenere l'amicizia libera dal vincolo politico.

Cicerone, autore più proposto alla Maturità

Cicerone, che mancava dal 2009 dagli esami di maturità, diventa con questa traccia l’autore di Latino più proposto della storia dal dopoguerra a oggi, con 17 maturità all’attivo, scalzando Seneca fermo a quota 16 e Tacito a quota 5. Lo riporta il portale Skuola.net evidenziando che vista questa relativa 'scarsità' di alternative, il totoesame di Latino dello stesso portale lo incoronava come il favorito della vigilia.