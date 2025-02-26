США: Канада вновь открывает для себя любовь к флагу в ответ на угрозы Трампа

В ответ на угрозы пошлин и еще более тревожные угрозы аннексии со стороны Трампа Канада вновь открывает для себя любовь к национальному флагу. Об этом пишет New York Times, напоминая, что в североамериканской стране не принято, как, например, в соседних Соединенных Штатах, развешивать и поднимать национальный флаг. Однако в прошлом месяце, 15 февраля, отмечался День канадского флага в ознаменование 60-летия его принятия, и производители и продавцы флагов сообщают о резком росте спроса.

Одним словом, возрождение патриотизма в ответ на постоянные нападки магната, который продолжает называть страну Содружества "51-м штатом", оскорблять ее нелюбимого премьер-министра Джастина Трюдо, "губернатора", и превозносить предполагаемые выгоды, которые Канада получит от аннексии к США. И либеральный премьер, который в настоящее время уходит в отставку из-за кризиса доверия и внутренней напряженности в своей партии, чему способствовали нападки Трампа, получил в этом вопросе поддержку пяти своих предшественников, которые призвали канадцев поднять "флаг, как никогда раньше".

Следует также напомнить, что в последние годы канадский флаг стал в некотором роде символом протестного движения, идеологически близкого к правым взглядам Трампа, против ограничений, связанных с COVID, которое с участием тысяч грузовиков парализовало Оттаву на несколько недель в 2022 году. В результате многие канадцы стали неохотно поднимать флаг, опасаясь, что их будут ассоциировать с этим движением.