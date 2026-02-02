circle x black
Milano Cortina 2026, primo caso di doping: è l'azzurra Rebecca Passler

La biatleta è risultata positiva a un controllo out of competition

Rebecca Passler - Fotogramma/IPA
Rebecca Passler - Fotogramma/IPA
02 febbraio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Primo caso di doping alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: si tratta della biatleta azzurra Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni effettuato da Nado Italia a soli 4 giorni dal via delle Olimpiadi. A quanto apprende l'Adnkronos, la sostanza a cui è stata trovata positiva la 24enne altoatesina è il letrozolo, farmaco che può ridurre il livello di estrogeni. Passler, che sarà sospesa, si trova ad Anterselva dove si disputeranno le gare olimpiche di biathlon.

Milano Cortina, sospesa Rebecca Passler

A dare la conferma ufficiale arriva anche la nota del Tna. "Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Rebecca Passler (Fisi) per la violazione artt 2.1, 2.2; (sostanze riscontrate: Letrozole Metabolite Bis, Methanol) Il controllo è stato disposto da Nado Italia".

La Federazione Italiana Sport Invernali, ha commentato il Presidente Fisi Flavio Roda, "già in queste ore, sta approfondendo l’accaduto, intendendo supportare la propria atleta in tutte le sedi opportune. E’ essenziale che si vada a fondo della questione per sgombrare il campo da ogni equivoco che potrebbe segnare pesantemente la carriera di Rebecca e l’immagine federale”.

Chi è Rebecca Passler

Nata ad Anteselva il 31 agosto 2001, Rebecca Passler è nipote d'arte. Suo zio è Johan Passler, vincitore di due bronzi olimpici e quattro medaglie iridate (tra cui un doppio oro in staffetta). In carriera ha collezionato cinque podi ai Mondiali juniores, tra cui il primo posto firmato nella 4x6 km femminile all'edizione statunitense di Soldier Hollow 2022. A fine novembre 2021 ha esordito in Coppa del Mondo nella tappa di Östersund, in Svezia. Il suo miglior risultato a livello individuale è arrivato a dicembre 2025, l'undicesimo posto nella mass start francese di Annecy-Le Grand Bornand. Un piazzamento eguagliato poi a inizio 2026 in Turingia in occasione della sprint di Oberhof.

Il regolamento dice che l'azzurra, sospesa, potrà essere rimpiazzata a Milano Cortina 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Milano Cortina Rebecca Passler Milano Cortina 2026 Olimpiadi doping doping Milano Cortina
