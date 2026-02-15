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Milano Cortina, boom social per gli azzurri: Constantini e Franzoni conquistano follower e like

Secondo l'Instant mood di Arcadia, la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling vince la sfida su Instagram con +195mila iscritti, mentre per lo sciatore argento olimpico bottino di 414mila 'mi piace'. Thomas Nadalini medaglia d'oro del coinvolgimento con engagement del 173%

Constantini e Franzoni (Fotogramma/Ipa)
Constantini e Franzoni (Fotogramma/Ipa)
15 febbraio 2026 | 18.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono 22 le medaglie conquistate fino a questo momento dagli atleti azzurri ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo ogni successo gli account Instagram dei campioni olimpici registrano delle oscillazioni aumentando i follower e incrementando i like. Tanto che possibile stilare le classifiche dei successi social.

instant mood due

Stefania Constantini e Giovanni Franzoni guidano la classifica dei 'follower e dei like'

Nel medagliere azzurro dei Follower & dei like, secondo l'Instant mood di Arcadia, a vincere la sfida su Instagram è Stefania Constantini, 'medaglia d'oro' dei nuovi follower con una crescita di 195mila iscritti. Mentre Giovanni Franzoni è 'medaglia d'oro' dei like con un bottino di 414mila 'mipiace'; Thomas Nadalini è invece 'medaglia d'oro' del coinvolgimento con engagement del 173%.

Dopo Stefania Constantini, medaglia di bronzo nel doppio misto di curling, che pur non pubblicando neanche un post ha aumentato notevolmente i follower, al secondo e terzo posto ci sono le due volte medaglie d’oro Francesca Lollobrigida, con +82mila nuovi follower e Federica Brignone con +78 mila.

Quanto ai like, dopo Franzoni si trovano Federica Brignone con 271mila like, mentre a chiudere c’è Sofia Goggia, bronzo nella discesa libera, e un bottino di 218mila like.

instant mood tre

L'engagement degli account Instagram delle medaglie azzurre

Infine per quanto riguarda l’engagement degli account Instagram delle medaglie azzurre, sui gradini del podio insieme a Thomas Nadalini, oro nella staffetta mista dello short track, ci sono al secondo posto, Riccardo Lorello, bronzo dei 5.000 di speed skating, con un coinvolgimento del 43%, mentre a chiudere c’è Giovanni Franzoni, che incassa un engagement del di 20%.

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