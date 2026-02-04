circle x black
Disabili: riforma, Fnopi: "Rete territoriale infermieri al lavoro su formazione"

Il percorso indicato dal ministero: "Indispensabile per acquisire le conoscenze e gli strumenti per garantire risposte integrate alla persona assistita e alle famiglie'

Disabili: riforma, Fnopi:
04 febbraio 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Federazione nazionale Ordini della professioni infermieristiche (Fnopi) plaude all’avvio della nuova fase di sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024 che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile e introduce la nuova valutazione multidimensionale per l’elaborazione del Progetto di vita.

La riforma promossa dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli - spiega Fnopi in una nota - "pone al centro la persona, superando un modello basato esclusivamente sul riconoscimento dell’invalidità". In questa forma "multidimensionale del processo di presa in carico della persona con disabilità, la professione infermieristica conferma il ruolo strategico, soprattutto a livello territoriale. grazie alle competenze dell’infermiere di famiglia e comunità".

Gli Ordini provinciali interessati sono "già al lavoro per coinvolgere i propri iscritti nel percorso di formazione promosso dal ministero per le Disabilità, indispensabile - chiarisce la nota - per consentire a tutti gli operatori sanitari e sociosanitari di acquisire le conoscenze e gli strumenti adeguati a garantire risposte integrate e non frammentate a tutela della persona assistita e delle famiglie". Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto-legge Pnrr, dopo il coinvolgimento iniziale di 20 province, il progetto, a partire dal primo marzo 2026 viene così esteso a ulteriori 40 territori.

riforma disabilità Federazione nazionale Ordini della professioni infermieristiche (Fnopi) Alessandra Locatelli
