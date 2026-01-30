circle x black
Cerca nel sito
 

Antonella Clerici, ospite 'speciale' a È sempre mezzogiorno: la sorpresa in diretta - Video

La conduttrice ha presentato al pubblico il nuovo amico a quattro zampe

Antonella Clerici - fotogramma/ipa
Antonella Clerici - fotogramma/ipa
30 gennaio 2026 | 14.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ospite speciale a È sempre mezzogiorno. Nella puntata di oggi, venerdì 30 gennaio, Antonella Clerici ha presentato ai telespettatori un nuovo amico a quattro zampe: si chiama Simba, un labrador, nuovo cagnolone di Maelle, la figlia della conduttrice televisiva ed Eddy Martens, nata il 21 febbraio 2009.

"Ho una sorpresa per voi, ma da sola non riesce a entrare", ha esordito Antonella Clerici dirigendosi verso la cucina del programma di Rai 1. Con il guinzaglio in mano, Antonella Clerici ha fatto il suo ingresso in studio insieme a Simba, accolto con grande entusiasmo: "Ve lo presento, mancava nella casa del bosco un animale allora ogni tanto se farà il bravo ci verrà a trovare".

Poi, rivolgendosi direttamente al cucciolo, Antonella Clerici ha scherzato: "Lui è attratto dai profumi in cucina, quindi abbiamo fatto un patto: dietro la cucina non può andare", ha detto la conduttrice mentre lo accarezzava.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
antonella clerici è sempre mezzogiorno rai 1 maelle figlia
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza