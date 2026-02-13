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Crans-Montana, domani concerto per commemorare vittime

Crans-Montana, domani concerto per commemorare vittime
13 febbraio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Crans-Montana Classics, Swiss Made Culture e Fondation Opale promuovono il concerto speciale ‘Concert for the Stars’, tributo alle vittime di Crans-Montana, in programma domani alle 19.30 al Regent Congress Center di Crans-Montana. Protagonista della serata la Sedunum String Orchestra diretta da Sébastien Bagnoud, con il soprano Franziska Heinzen.

Ospiti anche il violinista Michael Guttman e la violoncellista Jing Zhao. In chiusura, il pianista Loris Mittaz renderà omaggio alle vittime della tragedia e a quanti sono ancora ricoverati. L’iniziativa vuole essere un momento di raccoglimento e solidarietà collettiva, affidando alla musica un messaggio di memoria e condivisione. L’ingresso è gratuito. L’apertura delle porte è prevista alle 18.30.

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Svizzera concerto vittime commemorare
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