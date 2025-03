Festival Sanremo, Questore Imperia: "al via dispositivo sicurezza, controlli prevenzione e aree vigilate"

Per lui sarà il primo Sanremo. Da nove mesi a capo della Questura di Imperia, il dirigente superiore della Polizia di Stato Andrea Lo Iacono ha iniziato il nuovo anno tra riunioni, sopralluoghi e ordinanze di servizio per garantire la sicurezza del Festival della canzone italiana, al via da martedì sera. All'Adnkronos illustra i dispositivi di controllo decisi in sede di comitato di ordine e sicurezza pubblica: "Per me sarà la prima volta, è vero ma il dispositivo di ordine pubblico è collaudato. A partire da lunedì sera, vigilia della kermesse, 370 uomini e donne delle forze dell'ordine tra Polizia di Stato e specialità, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Polizia Locale presidieranno ogni giorno durante tutta la durata della kermesse l'area rossa, tutta intorno all'Ariston, l'interno del teatro stesso con personale in divisa e in borghese, ma anche le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali e la via Aurelia che attraversa Sanremo, oltre naturalmente al lungomare e allo specchio d'acqua di Sanremo dove anche quest'anno sarà presente la nave della Costa Crociere".

Quanto alle manifestazioni, che solitamente mettono alla prova il delicato impianto di sicurezza per il festival, dai no vax agli agricoltori con i trattori, "ad oggi non abbiamo avuto alcun preavviso di iniziative", spiega il Questore. Per quanto riguarda la mappatura delle aree 'tutelate', a cominciare dalla rossa che comprende piazza Colombo, teatro Ariston, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D'Olmo e alla quale si accederà da dieci varchi vigilati dalle forze dell'ordine e dagli steward Rai durante l'intera settimana con metal detector e controlli a borse e valigie, è previsto un servizio che comprende unità operative di primo intervento, a prevenire azioni violente di matrice terroristica. Si potrà contare su artificieri, unità cinofile, i reparti mobili per l'ordine pubblico. E poi, a garanzia della sicurezza in mare, Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto presidieranno lo specchio d'acqua e l'intero lungomare con unità navali apposite. (di Silvia Mancinelli)