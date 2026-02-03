Jet, due date in Italia a luglio

I Jet hanno torneranno in Italia per due date in calendario l'estate prossima. La band australiana dei record si esibirà domenica 5 luglio al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo a Pistoia e martedì 7 luglio al Bonsai al Parco delle Caserme Rosse a Bologna. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 11 di giovedì 5 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 11 di venerdì 6 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Originari di Dingley, a Melbourne, in Australia, i Jet hanno rapidamente conquistato il mondo dopo la loro formazione nel 2001, vendendo oltre 6,5 milioni di album a livello globale e ottenendo quasi 10 certificazioni Platino in Australia e il Platino negli Stati Uniti e nel Regno Unito per il loro album di debutto del 2003, 'Get Born'.

Dall’album sono stati estratti diversi singoli diventati classici come 'Are You Gonna Be My Girl', 'Rollover DJ' e 'Look What You’ve Done', facendo guadagnare alla band 6 ARIA Awards nel 2004. Sia 'Are You Gonna Be My Girl' sia 'Cold Hard Bitch' hanno raggiunto la posizione numero 1 nelle classifiche Us Modern Rock Singles, proiettando la band in cima ai cartelloni dei festival e delle classifiche di tutto il mondo. Il secondo album dei Jet è 'Shine On', uscito nel 2006, contenente brani come 'Put Your Money Where Your Mouth Is', 'Bring It On Back' e 'Rip It Up'. L’album ha raggiunto il Platino in Australia, trainato da memorabili concerti da headliner in tutto il mondo e da un’indimenticabile partecipazione al Big Day Out nel 2007.

Nel 2023, in occasione del ventesimo anniversario di 'Get Born', i Jet sono tornati dal vivo dopo cinque anni, celebrando il loro iconico album di debutto con concerti speciali in cui lo hanno eseguito per intero, ripercorrendo i brani che hanno fatto innamorare fan in ogni angolo del mondo. Sull’album, Nic Cester ha raccontato: “'Get Born' è stato un momento raro e unico di totale allineamento planetario, in cui in qualche modo siamo riusciti a catturare un fulmine in bottiglia". I Jet hanno ricevuto l’onore di essere introdotti nella Aria Hall of Fame nel novembre del 2023. Nel corso del 2025 la band ha suonato negli Stati Uniti, affiancando Lenny Kravitz in Australia e partecipando ai festival estivi europei. I Jet torneranno in Europa nel luglio 2026 per una nuova serie di date, con tappe in Italia, Germania, Spagna e altri Paesi, oltre a un tour in Nuova Zelanda.