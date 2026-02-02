circle x black
Cerca nel sito
 

Mara Venier, il marito Nicola Carraro compie gli anni: la dedica e la festa

Il produttore cinematografico ha compiuto 84 anni

Nicola Carraro e Mara Venier - fotogramma/ipa
Nicola Carraro e Mara Venier - fotogramma/ipa
02 febbraio 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Buon compleanno amore mio". Con queste parole Mara Venier ha celebrato sui social il compleanno del marito, Nicola Carraro che ieri, domenica 1 febbraio, ha compiuto 84 anni.

Per l'occasione, la conduttrice di 'Domenica In' ha organizzato una festa a sorpresa con gli amici e i colleghi che nell'ultimo anno sono stati vicino alla coppia.

Per Nicola Carraro si è trattato di un compleanno particolarmente significativo, al termine di un periodo segnato da alcuni problemi di salute. Negli scorsi mesi, il produttore si era mostrato in carrozzina sui social, spiegando di aver subito "una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso", che lo avevano costretto a un lungo periodo di convalescenza.

Inoltre, in una recente intervista rilasciata a 'Chi', Carraro ha inoltre rivelato di aver rischiato la vita in seguito a una pancreatite acuta scatenata da un farmaco assunto per una cura dimagrante. Carraro ha definito il suo ultimo anno come un vero "calvario": "Tre settimane ricoverato. Con Mara che faceva avanti e indietro da Roma".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mara venier nicola carraro
Vedi anche
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza