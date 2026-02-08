circle x black
Cerca nel sito
 

Rosanna Banfi a Verissimo insieme a papà Lino: il racconto dopo il tumore

Padre e figlia saranno ospiti oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Rosanna Banfi, Lino Banfi - fotogramma/ipa
Rosanna Banfi, Lino Banfi - fotogramma/ipa
08 febbraio 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lino Banfi e la figlia Rosanna saranno ospiti oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. Con loro anche la nipote Virginia e la piccola bisnipote Matilde. Al centro, la rinascita di Rosanna Banfi che ha sconfitto per la seconda volta un tumore, dopo 16 anni dal primo.

Rosanna Banfi era stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin lo scorso 14 dicembre dove aveva raccontato la battaglia vinta contro il cancro. L'attrice, che nel 2009 ha affrontato un tumore al seno, ha vissuto mesi complessi nella seconda parte dell'anno. "Sono andata a fare una tac a luglio e si è vista questa macchia sul polmone", aveva raccontato. "Poteva trattarsi di un'infezione, di una conseguenza del covid o di un tumore. La tosse continuava, la visita successiva era prevista ad ottobre. A settembre ho deciso di tornare dal medico. C'è stato un consulto e si è deciso per l'operazione: non era un'infezione", aveva spiegato l'attrice.

"Era un tumore maligno, per fortuna di soli 7-8 millimetri, che non aveva intaccato i linfonodi. Ora è tutto finito, dovrò fare controlli trimestrali ma mi sono tolta un peso e un pensiero devastante", aveva aggiunto. "Quando sono tornata a casa dall'ospedale, ho avuto un momento di difficoltà. Ho pianto, a mio marito Fabio ho detto: 'Ma non ti sei pentito? E' la seconda volta, sono fallata'. Lui mi ha risposto 'sei la mia vita'".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rosanna banfi lino banfi verissimo
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza