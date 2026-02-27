Malika Ayane, in gara al Festival con 'Animali notturni' con Claudio Santamaria porta 'Mi sei scoppiato dentro il cuore'
Claudio Santamaria in versione cantante nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta il brano 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' di Mina, con Malika Ayane, in gara al Festival con il brano 'Animali notturni'.
Per chi conosce il mondo del cinema italiano, Claudio Santamaria non è certo un volto nuovo. Romano, classe 1974, è oggi considerato uno degli attori contemporanei più apprezzati del panorama nazionale.
Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni (1997), Ecco fatto, l’esordio di Gabriele Muccino (1998), L’ultimo capodanno di Marco Risi (1998), L’ultimo bacio di Muccino (2001) e La stanza del figlio di Nanni Moretti (2001), sono alcuni dei suoi maggiori successi durante gli anni degli esordi.
Il successo vero arriva grazie a Romanzo criminale di Michele Placido (2005) e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (2015), che gli è valso un David di Donatello come miglior attore protagonista.
Nel 2020 si unisce al cast del programma Celebrity Hunted: Caccia all’uomo in onda su Prime Video. E l’anno successivo invece arriva sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo insieme alla moglie Francesca Barra: i due sono stati protagonisti del secondo 'quadro' di Achille Lauro. La coppia ha ballato sulle note di 'Bam Bam Twist', regalando una performance rock and roll ispirata al famoso twist di Pulp Fiction.
… Era
Solamente ieri sera
Io parlavo con gli amici
Scherzavamo fra di noi
E tu, e tu, e tu
… Tu sei arrivato
M'hai guardato
E allora tutto è cambiato per me
… Mi sei scoppiato dentro il cuore
All'improvviso
All'improvviso
Non so perché
Non lo so perché
All'improvviso
All'improvviso
Sarà
Perché mi hai guardato
Come nessuno mi ha guardato mai
Mi sento viva
All'improvviso per te
… Ora, io non ho capito ancora
Non so come può finire
Quello che succederà
… Ma tu, ma tu, ma tu
Tu l'hai capito
L'hai capito
Visto che eri cambiato anche tu
Mi sei scoppiato dentro il cuore
All'improvviso, all'improvviso
… Non so perché
Non lo so perché
All'improvviso
All'improvviso
Sarà perché mi hai guardato
Come nessuno mi ha guardato mai
Mi sento viva all'improvviso per te
… Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso
All'improvviso non so perché
Non lo so perché
All'improvviso
All'improvviso
Sarà perché mi hai guardato
come nessuno m'ha guardato mai
Mi sento viva
All'improvviso per te.