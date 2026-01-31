circle x black
Cerca nel sito
 

Storie al bivio, oggi sabato 31 gennaio: gli ospiti di Monica Setta

L'appuntamento è alle 15.30 su Rai 2

Monica Setta - fotogramma/ipa
Monica Setta - fotogramma/ipa
31 gennaio 2026 | 07.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Storie al bivio, condotto da Monica Setta, torna oggi sabato 31 gennaio alle 15.30 su Rai 2. Si apre con un ampio spazio dedicato alla tragedia di Anguillara Sabazia. In studio, l'avvocato Daniele Bocciolini, la professoressa Maria Rita Parsi, la criminologa Tonia Bardellino e l'ex Miss Italia Nadia Bengala che ha vissuto per anni ad Anguillara e ha condiviso con Federica Torzullo - vittima del femminicidio ad opera del marito Claudio - alcune amiche.

Tra gli ospiti, Carolina Marconi, la dolorosa storia di una maternità negata, anche a causa di un tumore al seno. Un dolore condiviso anche da Arianna David, ex Miss Italia 1993, ancora profondamente segnata dalle gravidanze non giunte al termine. Per la prima volta, inoltre, Veronica Maya e il marito chirurgo plastico Marco Moraci si raccontano a 15 anni di distanza dal primo bacio dopo aver detto tre volte sì e aver avuto tre figli.

Altra intervista ad Antonella Mosetti che ha ritrovato l'amore e lo presenta in studio. Infine, Laura Adriani, protagonista di tante fiction Rai e i tre ragazzi Gen Z Matteo Martinetti, M. Vittoria Canino ed Edoardo Leonardi che fanno parte del cast fisso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Storie al bivio Rai 2 Monica Setta
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza