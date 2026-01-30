circle x black
Australian Open, oggi finale Sabalenka-Rybakina: orario tv e streaming

La bielorussa, numero 1 del mondo, affronta la kazaka, testa di serie numero 5

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka
31 gennaio 2026 | 00.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in campo oggi 31 gennaio per la finale del singolare femminile degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo, affronta la kazaka, testa di serie numero 5, nel match che - in diretta tv e streaming - assegna il titolo nella prima prova stagionale dello Slam. Sabalenka, 27 anni, va a caccia del quinto titolo in un major dopo aver vinto 2 edizioni degli Australian Open e 2 US Open. A Melbourne, la bielorussa ha trionfato nel 2023 - battendo proprio Rybakina - e nel 2024. La kazaka, 26 anni, ha trionfato a Wimbledon nel 2022.

Ranking e precedenti

Sabalenka, a prescindere dall'esito della finale, rimarrà numero 1 della classifica Wta. Rybakina è già certa di salire dal quinto al terzo posto del ranking, riconquistando la posizione occupata per l'ultima volta nel 2024. La sfida di oggi rappresenta il quindicesimo confronto diretto. Sabalenka conduce 8-6 nei testa a testa.

La finale in tv e streaming

La finale Sabalenka-Rybakina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max.

