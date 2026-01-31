circle x black
Cerca nel sito
 

Rybakina vince gli Australian Open, Sabalenka battuta in finale in tre set

La bielorussa sfida la kazaka nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne

Elena Rybakina - Ipa/Fotogramma
Elena Rybakina - Ipa/Fotogramma
31 gennaio 2026 | 09.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, la tennista kazaka ha battuto la bielorussa, e numero uno del mondo, Aryna Sabalenka nella finale femminile dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in due ore e 19 minuti di gioco. Per Rybakina si tratta del secondo titolo Slam della carriera, dopo aver vinto Wimbledon nel 2022, e dell'11esimo nel circuito Wta. Per Sabalenka, sicura di rimanere in testa al ranking femminile, invece è la seconda sconfitta consecutiva nella finale di Melbourne, dopo che lo scorso anno si era arresa a Madison Keys.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sabalenka rybakina finale femminile finale femminile diretta finale femminile live sabalenka rybakina live sabalenka rybakina diretta
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza