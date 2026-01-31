Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, la tennista kazaka ha battuto la bielorussa, e numero uno del mondo, Aryna Sabalenka nella finale femminile dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in due ore e 19 minuti di gioco. Per Rybakina si tratta del secondo titolo Slam della carriera, dopo aver vinto Wimbledon nel 2022, e dell'11esimo nel circuito Wta. Per Sabalenka, sicura di rimanere in testa al ranking femminile, invece è la seconda sconfitta consecutiva nella finale di Melbourne, dopo che lo scorso anno si era arresa a Madison Keys.