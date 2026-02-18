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Esposito segna, avversari protestano: c'era fallo di mano in Bodo-Inter?

Episodio arbitrale in Champions League

Pio Esposito - Afp
Pio Esposito - Afp
18 febbraio 2026 | 21.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il gol convalidato all'Inter contro il Bodo/Glimt fa discutere. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i nerazzurri sono impegnati nella trasferta norvegese, valida per l'andata dei playoff di Champions League in una partita complicata in cui non sono mancati gli episodi. Il primo arriva al 30', quando Pio Esposito segna il gol che fissa il risultato sull'1-1.

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L'attaccante nerazzurro si avventa su una palla vagante in area, proteggendola con il corpo. La sfera però rimbalza sul terreno di gioco e gli colpisce la mano, attaccata al corpo, prima che Esposito si giri e con il destro riesca a segnare il pareggio della squadra di Chivu.

Immediate le proteste dei giocatori del Bodo, che reclamano l'intervento del Var puntando sul concetto dell'immediatezza. Anche se la mano di Esposito è attaccata al corpo, qualunque tocco irregolare nei secondi immediatamente precedenti un gol invalida la rete stessa. Il check c'è, ma è breve e l'arbitro Siebert decide di convalidare la rete.

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