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Inter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il Bodo

L'argentino ha lamentato un problema muscolare

Lautaro Martinez - Afp
Lautaro Martinez - Afp
18 febbraio 2026 | 22.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Lautaro Martinez. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l'attaccante argentino si è fermato a causa di un problema fisico durante il secondo tempo di Bodo/Glimt-Inter, valida per l'andata dei playoff di Champions League. Ma cos'è successo in Norvegia?

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Accade tutto al 61'. Dopo un'azione offensiva Lautaro comincia a toccarsi la gamba, lamentando un problema muscolare e Chivu non rischia. Dalla panchina si alza Thuram, che lo sostituisce per evitare guai peggiori.

Martinez torna quindi in panchina, parla con lo staff tecnico dell'Inter, che gli consiglia di tornare negli spogliatoi per un primo trattamento. L'argentino prende quindi la via degli spogliatoi scuro in volto.

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