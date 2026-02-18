circle x black
Cerca nel sito
 

Apple sfida i Ray-Ban di Meta: in arrivo occhiali smart e ciondoli IA

sponsor

Cupertino accelera sullo sviluppo di dispositivi indossabili dotati di fotocamere e intelligenza artificiale per potenziare Siri attraverso la comprensione costante del contesto visivo

Apple sfida i Ray-Ban di Meta: in arrivo occhiali smart e ciondoli IA
18 febbraio 2026 | 14.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Apple starebbe intensificando lo sviluppo di una nuova gamma di hardware progettata per integrare l'intelligenza artificiale nella quotidianità attraverso la visione artificiale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'analista Mark Gurman di Bloomberg, il colosso californiano punterebbe al lancio dei suoi primi occhiali smart entro il 2027, posizionandosi come diretto concorrente della linea prodotta da Meta. Il dispositivo, privo di display integrato nelle prime iterazioni, sfrutterà fotocamere ad alta risoluzione, altoparlanti e microfoni per consentire all'assistente vocale di interagire con l'ambiente circostante, fornendo informazioni su oggetti, monumenti o ingredienti in tempo reale.

CTA

A differenza della strategia adottata dai competitor, la società avrebbe scelto di sviluppare il design dei telai interamente in-house, evitando partnership esterne con i grandi gruppi dell'ottica. Parallelamente agli occhiali, la tabella di marcia includerebbe un inedito accessorio IA dalle dimensioni simili a un AirTag, indossabile come ciondolo o spilla, e una versione aggiornata delle AirPods dotata di sensori ottici a bassa risoluzione. Entrambi i prodotti fungerebbero da estensione sensoriale dell'iPhone, delegando allo smartphone la maggior parte dei processi di elaborazione. Questa nuova architettura hardware mira a garantire una comprensione visiva costante, segnando un passaggio fondamentale verso un ecosistema basato sulla realtà assistita e l'automazione contestuale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Apple occhiali intelligenza artificiale iPhone Siri
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza