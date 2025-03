Apre hotel Romeo Roma, la visione di Zaha Hadid incontra la storia della Capitale

In via Ripetta, a pochi passi da piazza del Popolo, tra lusso senza tempo e alta cucina firmata dello chef stellato Alain Ducasse

“La dama dalle linee fluide” colpisce ancora. La visione di Zaha Hadid incontra l’eredità storica di Palazzo Capponi: apre Romeo Roma, hotel 5 stelle lusso progettato dall’archistar anglo-irachena in via Ripetta (a pochi passi da piazza del Popolo). Un altro capolavoro in Italia firmato Zaha Hadid Architects – dopo il Maxxi, la stazione di Napoli Afragola e la stazione Marittima di Salerno - che rivisita la storia con la sua visione, trasformando tutto ciò che tocca in poesia e sogno. Si tratta della seconda apertura del Gruppo Romeo, dopo Napoli: i lavori sono iniziati nel 2014, due anni prima della morte dell’architetta. Un lungo viaggio costellato da importanti ritrovamenti di reperti storici, come la testa di Livia Drusilla (moglie dell’imperatore Augusto) solo per citarne uno. Una scoperta che ha spinto gli architetti Ivan Russo di Romeo Design e Paola Cattarin di Zaha Hadid Architects, in accordo con la Sovrintendenza, a creare un percorso museale all’interno del palazzo.

Ma non è tutto qui. Presenti anche le opere di Paladino, Schifano, Pomodoro Leperino e Clemente. Una selezione scelta personalmente dal proprietario Alfredo Romeo, grande appassionato d’arte. Un hotel tutto “da ammirare”, come scrive il Financial Times. Ed è così che il Romeo Roma si traduce in un’oasi a metà tra una galleria d’arte e una stanza delle meraviglie fatta di lusso sostenibile, design, benessere e alta cucina firmata da Alain Ducasse – lo chef più stellato al mondo - che apre il suo secondo ristorante in Italia (il primo è al Romeo di Napoli).

In un gioco di assonanze e contrasti, di alta tecnologia e di materiali naturali come ebano, legni pregiati e marmo di Carrara, l’hotel presenta di 74 camere e suite, un’ampia area benessere con una piscina interna ed esterna da cui si intravedono i reperti storici, una palestra, un cortile interno concepito come una piazza urbana all’insegna della socializzazione e del design. Immancabile il rooftoop con una vista sulla ‘città eterna’ che toglie il fiato. Il Romeo Roma alza così l’asticella, portando nella Capitale non solo l’esclusività: è un'opera d'arte viva e una cornice senza tempo che accoglie gli ospiti in uno spazio che non è ostentazione ma, al contrario, ricerca di bellezza e armonia tra arte, architettura e vita quotidiana.