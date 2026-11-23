Le proposte della Commissione europea in ambito di Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 dell’Ue puntano su maggiore flessibilità e semplificazione, senza ridimensionare i principi delle politiche di coesione e il ruolo delle Regioni. Lo ha dichiarato il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, durante l’audizione di fronte alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato. “Mantenere la stessa impostazione in un mondo che cambia sarebbe un errore”, ha detto Fitto, spiegando che la nuova strategia intende integrare l’esperienza del Pnrr con gli obiettivi della coesione, consolidando il coordinamento tra le politiche europee. Fitto ha confermato che saranno mantenute le tre categorie di Regioni, così come i principi relativi alla riduzione dei divari territoriali, con un’allocazione preventiva di 218 miliardi di euro per quelle meno sviluppate. Sul fronte delle risorse, il vicepresidente ha auspicato che venga confermata la dotazione finanziaria proposta dalla Commissione, senza riduzioni, in vista del negoziato tra gli Stati membri. Al termine dell’intervento di Fitto si è aperto il confronto parlamentare in particolare sul ruolo delle autonomie territoriali, sulle risorse per l’agricoltura, la sanità, la difesa e il contrasto al declino demografico. Su quest’ultimo punto, il vicepresidente ha annunciato che il prossimo anno è in arrivo un’iniziativa europea dedicata ed aperta ad eventuali proposte. Infine, Fitto ha confermato che il nuovo bilancio manterrà la condizionalità legata allo stato di diritto e prevede 90 miliardi di euro destinati all’Ucraina.

Il video dell’audizione