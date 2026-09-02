Difesa, Donazzan (FdI): "Votato programma Agile, 115 milioni per piccole-medie imprese del settore"

"Agile è un programma importante, che prevede 115 milioni di investimento dedicati sostanzialmente a un focus sulle piccole e medie imprese che devono sviluppare, insieme alle start-up, progetti per la difesa, per una prontezza della difesa, quindi procedure semplificate". Così l'Eurodeputata di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, in un'intervista a Bruxelles a margine del voto delle commissioni Difesa e Industria del Parlamento europeo. Ha aggiunto: "Questo si traduce in fondi immediatamente erogabili entro quattro mesi, ma soprattutto nell'inserimento delle nostre piccole e medie imprese che facciano innovazione". Per concludere, ha sintetizzato: "La decisione è in linea con il rafforzamento della difesa europea, che dall'inizio di questo mandato è diventato protagonista".