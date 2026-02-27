Ucraina, ruolo delle istituzioni europee a quattro anni dalla guerra

L'Ue rappresenta, insieme ai suoi 27 Stati membri, il maggiore fornitore di sostegno finanziario, economico, militare e umanitario all'Ucraina. Dall'inizio della guerra di aggressione della Russia, sono quasi 195 i miliardi di euro forniti a sostegno del Paese e della sua popolazione. Un’assistenza che comprende circa 104 miliardi di euro in sostegno finanziario, economico e umanitario; quasi 70 miliardi di euro in sostegno militare; 17 miliardi di euro in sostegno ai rifugiati all'interno dell'Ue e quasi 4 miliardi di euro in proventi derivanti da beni russi bloccati.