Palestina-Israele: Annunziata (Pd), "Fatto un grande lavoro per questo incontro. Siamo soddisfatti"

"Doveva venire l'ambasciata che ha mandato comunque un osservatore, quindi credo sia stato il primo di questa fase di incontri diretti tra palestinesi e israeliani. Sono molto contenta. Abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo fatto un grande lavoro che è riuscito molto bene". Così l'eurodeputata del Partito Democratico, Lucia Annunziata, in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles a margine dell'incontro a porte chiuse con gli esponenti di 36 Ong israeliane impegnate a favore della soluzione a due Stati, nonché i rappresentanti della società civile palestinese e della Geneva Initiative, progetto congiunto israelo-palestinese per la promozione del dialogo.