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Centrodestra, il nodo Vannacci e le scelte strategiche

05 agosto 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
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Dentro o fuori. Nel centrodestra continua a tenere banco il dibattito sul ruolo del generale Roberto Vannacci e sul significato politico della sua presenza all'interno della coalizione. Vannacci rappresenta un punto di riferimento per una parte dell'elettorato che chiede posizioni nette sui temi dell'identità nazionale, dell'immigrazione, della sicurezza e della difesa dei valori tradizionali. In sostanza, si colloca più a destra dell’attuale centrodestra. Se dovesse rimanere fuori dalla coalizione finirebbe inevitabilmente per favorire lo schieramento opposto, quello del campo largo del centrosinistra. Ma potrebbe in questo modo capitalizzare il consenso che lo vede salire nel gradimento dei potenziali elettori, sondaggio dopo sondaggio. Un suo ingresso strutturato nel centrodestra avrebbe altre conseguenze. FdI, Lega e Forza Italia, le tre forze più consistenti dello schieramento devono fare i conti con due spinte contrapposte: c’è chi ritiene che la presenza di Vannacci possa contribuire a rafforzare il profilo identitario del centrodestra e chi, al contrario, non vuole correre il rischio di perdere l’elettorato moderato. Poi ci sono i calcoli che ogni partito fa in autonomia. FdI non vuole cedere terreno a destra, la Lega non vuole farsi inghiottire dal suo ex vicesegretario e Forza Italia rivendica una profonda distanza sul piano programmatico, dei contenuti. Se queste valutazioni di fondo dovessero resistere, o consolidarsi, lo scenario che vede Vannacci fuori dal centrodestra diventerebbe più consistente. Intanto, il centrodestra deve gestire la partita anche sul piano mediatico. Le dichiarazioni di Vannacci continuano ad alimentare il confronto pubblico e spesso dominano il dibattito, contribuendo a spostare l'attenzione su questioni identitarie rispetto ad altri temi come economia, fisco, lavoro e politica industriale. Le prossime decisioni sulle candidature, sugli assetti interni e sulla linea politica offriranno indicazioni importanti sulla direzione che la coalizione intende seguire. Il nodo Vannacci, in questo contesto, appare come uno dei principali banchi di prova della strategia del centrodestra e della sua capacità di coniugare coesione interna e ambizione elettorale. Anche se, sondaggi alla mano, la crescita di Futuro Nazionale resta un problema sostanziale per le ambizioni di Giorgia Meloni, e del centrodestra, di confermarsi come maggioranza dopo le prossime elezioni.

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centrodestra identità nazionale immigrazione sicurezza valori tradizionali
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