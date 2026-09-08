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Confermata la strategia prevista dal Just Transition Fund

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08 settembre 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
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Il Just Transition Fund (JTF) è uno strumento finanziario dell’Unione europea volto a sostenere i territori che affrontano le maggiori sfide legate alla transizione verso un’economia climaticamente neutra, accompagnandone la trasformazione economica, sociale e occupazionale. In particolar modo, per l’area di Taranto, il Fondo finanzia interventi di riconversione produttiva, risanamento ambientale, formazione e sviluppo di nuove attività economiche. Il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, rispondendo a una interrogazione parlamentare, ha escluso qualsiasi riduzione delle risorse, ricordando che la dotazione complessiva del JTF per l’Italia è di 1,21 miliardi di euro e la quota destinata a Taranto è invariata. Nel dettaglio, il Governo ha previsto interventi per circa 23 milioni di euro in infrastrutture verdi, biorisanamento e il progetto Green Belt da 84 milioni di euro. Foti ha aggiunto che circa il 27% della dotazione è destinato a formazione e riqualificazione professionale con quasi 5 milioni già investiti in 14 diversi percorsi formativi. Il JTF inoltre sostiene ricerca, incubazione e servizi avanzati alle imprese per lo sviluppo di nuove filiere, mentre la tutela sanitaria non rientra tra gli strumenti finanziabili dal Fondo. Sul piano industriale, il Governo conferma la progressiva riconversione della siderurgia verso produzioni a basse emissioni, indicando tra le prospettive l’idrogeno verde anche attraverso il progetto “Puglia Green Hydrogen Valley”.

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Just Transition Fund JTF PNRR Puglia Green Hydrogen Valley
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