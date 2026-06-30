A Iammatteo e Grassi il Premio Ischia 'Comunicatori dell'Anno'

Sono Paolo Iammatteo, responsabile comunicazione di Poste Italiane, e Silvia Grassi, direttore dell'ufficio stampa del Consiglio superiore della magistratura, i vincitori del Premio Ischia 'Comunicatori dell'anno'. Il riconoscimento, giunto alla sua 18esima edizione, è rivolto ai professionisti della comunicazione che abbiano saputo sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche e delle istituzioni in generale. Per la giuria, presieduta da Massimiliano Paolucci, "Iammatteo con il ruolo svolto nella comunicazione del progetto Polis di Poste Italiane, iniziativa destinata a rafforzare l'accesso ai servizi nei comuni con meno di 15 mila abitanti. "Ben oltre il lavoro svolto nel corso degli anni - si legge in una nota -, Paolo Iammatteo è stato in grado, nell’ultimo anno, di caratterizzare l’azione di comunicazione legata al progetto Polis, finalizzato al superamento del digital divide nei centri di dimensioni fino a 15mila abitanti. Iammatteo, in questo ambito, è stato in grado di declinarsi su più livelli raggiungendo in modo mirato e capillare le cronache locali".

Silvia Grassi, invece, ha garantito "una comunicazione rigorosa e responsabile, capace di rendere comprensibile l’azione di un organo di garanzia nel pieno rispetto della sua autorevolezza. Particolare attenzione è stata riservata al ruolo del presidente della Repubblica, che la Costituzione pone alla guida del Csm quale supremo garante dell’equilibrio costituzionale. Con misura, sobrietà e profondo rispetto delle istituzioni". La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell’ambito della 47esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, in programma il 10 e 11 luglio a Lacco Ameno. La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Campania, il supporto istituzionale dall’Istituto per il credito sportivo e culturale, il patrocinio della Fondazione Lottomatica, del Comune di Lacco Ameno d’Ischia, e della Siae, la sponsorizzazione di Eni spa (main sponsor), Unipol group, Mundys spa, Menarini Group spa, A2A spa.

Il premio è stato attribuito dalla giuria, presieduta da Massimiliano Paolucci, e composta da Valeria Speroni Cardi (global head of Press and media relations Menarini Group); Leonardo Bartoletti (amministratore di Headline srl); Luigi Fiorentino (consigliere di Stato); Ludovico Fois (responsabile Relazioni esterne e affari istituzionali Aci); Antonio Funiciello (identity manager Eni spa); Roberto Iadicicco (responsabile Comunicazione istituzionale della Regione Lazio); Stefano Porro (direttore Relazioni esterne e affari istituzionali di Mundys spa); Luciano Tancredi (vicedirettore vicario de La Stampa); Fernando Vacarini (responsabile Media relations, corporate reputation and digital Pr di Corporate Unipol); Carlotta Ventura, (direttore Comunicazione, sostenibilità e affari regionali del Gruppo A2A).