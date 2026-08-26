Meta ha raggiunto un accordo extragiudiziale con 47 Stati americani, Il District of Columbia e i Territori americani nell'ambito della causa avviata contro il gruppo californiano accusato di aver favorito la dipendenza dei minori dai propri social network , impegnandosi a versare quasi 18 miliardi di dollari.

La società madre di Facebook e Instagram ha inoltre accettato di apportare modifiche significative alla configurazione dei propri prodotti destinati agli utenti più giovani, secondo quanto emerge da un documento depositato mercoledì agli atti, che dovrà ancora essere ratificato da un giudice federale di Oakland (California).

Meta imporrà, per gli adolescenti, il blocco dell proprie app (Facebook e Instagram) durante le ore notturne e un limite di due ore all'utilizzo giornaliero complessivo. Le misure rientrano nell'accordo transattivo nell'ambito della causa avviata contro il gruppo californiano accusato di aver favorito la dipendenza dei minori dai propri social network.

Il colosso ha accettato le sanzioni finanziarie per aver violato le leggi federali sulla privacy dei minori e le leggi statali a tutela dei consumatori, come annunciato dagli stati che hanno avviato l'azione legale. "L'obiettivo di questo caso era proteggere i nostri ragazzi: bloccare notifiche e avvisi di notte e quando sono a scuola, incoraggiarli a prendersi delle pause dai social media e proteggerli da funzionalità dannose", ha dichiarato in un comunicato il procuratore generale del Colorado, Phil Weiser. L'accordo, ha aggiunto, prevede cifre superiori a quelle che la maggior parte dei tribunali avrebbe potuto imporre.

L'intesa chiude un processo federale avviato presso il Tribunale distrettuale della California a Oakland: California, Colorado, Kentucky e New Jersey per primi hanno chiesto circa 200 miliardi di dollari a Meta per presunti danni arrecati ai minori. Gli stati hanno depositato l'accordo con Meta mercoledì mattina presso tale tribunale. Meta deve ancora affrontare numerose altre cause legali intentate da distretti scolastici e privati cittadini, alcune delle quali sono in programma per i prossimi mesi.