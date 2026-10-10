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Ucraina, Trump: "E' ora che abbia un nuovo presidente"

Le parole del presidente americano in merito alla reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'accordo tra Washington e Mosca per sospendere fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
10 ottobre 2026 | 19.01
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

"È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca in merito alla reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'accordo tra Washington e Mosca per sospendere fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo. "Suggerisco all'Ucraina di trovarsi un nuovo leader, uno che sappia raggiungere un accordo", ha aggiunto Trump.

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