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Serie A, oggi Inter-Parma - Diretta

I nerazzurri ospitano i ducali nella sesta giornata di campionato

Federico Dimarco - Ipa/Fotogramma
Federico Dimarco - Ipa/Fotogramma
10 ottobre 2026 | 17.02
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, i nerazzurri ospitano il Parma a San Siro nella sesta giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica insieme a Lazio e Roma a quota 13 punti, rientra dalla sosta contro gli uomini di Alberto Gilardino. Il tecnico, al debutto sulla panchina gialloblù, è stato chiamato dopo l'esonero di Carlos Cuesta per rialzare la situazione degli emiliani, quindicesimi a quota 4.

Nella prossima giornata di Serie A, l'Inter sfiderà il Bologna in trasferta, mentre il Parma ospiterà il Torino.

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