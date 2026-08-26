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Giappone, tiro alla fune in 1800 per spostare un castello - Video

26 agosto 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Castello di Hirosaki, costruito nel 1611 nel nord del Giappone, sta tornando al suo posto grazie a un vero e proprio tiro alla fune: 1.800 persone, divise in squadre da 80, hanno trainato di due metri l'antico edificio del peso di circa 400 tonnellate, come spiega Danni_nique che ha condiviso un video su TikTok. L'edificio è stato spostato per consentire la riparazione di un muro danneggiato durante un forte terremoto. Ora viene riportato alla sua collocazione originale grazie alla tecnica conosciuta come 'hikiya' e utilizzata sin dai tempi antichi in Giappone, che consente di preservare la struttura dal valore storico. Successivamente altre 4.100 persone si riuniranno fino a coprire uno spostamento totale di 5 metri.

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Castello Hirosaki Hirosaki Castle Castello giappone Aomori Giappone
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