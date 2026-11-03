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Elezioni midterm Usa 2026, a mezzanotte chiudono i primi seggi: exit poll e risultati

Oltre 230 milioni gli elettori chiamati alle urne per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato

Un seggio delle elezioni midterm - (Afp)
Un seggio delle elezioni midterm - (Afp)
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03 novembre 2026 | 23.00
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Chiudono i seggi delle elezioni di midterm 2026 negli Stati Uniti, arrivano gli exit poll e poi i risultati del voto di martedì 3 novembre, una sorta di referendum sul presidente Donald Trump. Oltre 230 milioni gli elettori chiamati alle urne per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato. Si vota anche per i governatori di 36 Stati. I repubblicani controllano attualmente entrambi i rami del Congresso, ma i democratici puntano a riconquistare la maggioranza sia alla Camera che al Senato.

Con ancora due anni di presidenza davanti, Trump si trova ad affrontare elezioni potenzialmente cruciali, in un momento difficile per il partito repubblicano. La stragrande maggioranza degli elettori ha manifestato preoccupazione riguarda il costo della vita. I prezzi di cibo e carburante sono aumentati vertiginosamente, in parte a causa dei dazi aggressivi imposti dal presidente e dell'impopolare guerra con l'Iran.

Il quadro inizia a delinearsi con la chiusura dei primi seggi in alcune zone dell'Indiana e del Kentucky. Quindi, exit poll e risultati.

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