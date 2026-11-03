circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro treni Toledo, il ministro dei Trasporti spagnolo si dimette

Il tragico bilancio di 69 morti spinge Oscar Puente a lasciare: non si candiderà neanche alle elezioni del 29 novembre. Il Paese piange le vittime, mentre si cercano risposte sulla sicurezza della rete ferroviaria

Scontro treni Toledo, il ministro dei Trasporti spagnolo si dimette
Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 21.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministro dei Trasporti spagnolo si è dimesso oggi, martedì 3 novembre, dopo il tragico incidente ferroviario della scorsa settimana che ha causato la morte di 69 persone. Come riporta El Pais il passo indietro di Oscar Puente è arrivato, dopo le critiche ricevute, nonostante abbia promesso di lavorare "senza sosta" per ripristinare la fiducia nella rete ferroviaria ad Alta velocità.

La decisione del ministro è arrivata, mentre il Paese si prepara alle elezioni del 29 novembre. Puente ha anche annunciato che non si candiderà. La notizia delle dimissioni del ministro ha suscitato grande attenzione mediatica e molti si chiedono ora quali saranno le conseguenze di questa decisione sulla politica dei trasporti in Spagna.

Interrogativi sulla sicurezza dell'Alta Velocità

La rete ferroviaria ad alta velocità spagnola è nota per essere una delle più efficienti e sicure d'Europa, ma l'ultimo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull'efficienza del sistema. Resta da vedere chi sarà il successore di Puente e quale sarà l'impatto sulla politica dei trasporti del Paese nei prossimi mesi. Intanto, la Spagna continua a piangere le vittime dell'incidente e a cercare risposte sulle cause del tragico evento.

Leggi anche

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Alluvione sull'isola di Rodi, auto e cassonetti trascinati via dall'acqua - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video
News to go
Attacchi hacker a supermercati in Italia, cosa sta succedendo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza