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Elezioni midterm Usa, 230 milioni di americani alle urne per decidere gli equilibri del Congresso - Diretta

Al via il voto che potrebbe condizionare profondamente la seconda metà del mandato del presidente Donald Trump

Votazioni per le elezioni di midterm in Usa - Afp
Votazioni per le elezioni di midterm in Usa - Afp
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03 novembre 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seggi aperti negli Usa per le elezioni di midterm 2026, oggi martedì 3 novembre. Oltre 230 milioni gli elettori chiamati alle urne per decidere gli equilibri del Congresso, un voto che potrebbe condizionare profondamente la seconda metà del mandato del presidente Donald Trump. La lunga notte elettorale prenderà il via alla mezzanotte italiana, con la chiusura dei primi seggi in alcune zone dell'Indiana e del Kentucky, mentre i primi risultati cominceranno ad arrivare poco dopo.

In palio ci sono tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti, 35 dei 100 seggi del Senato e i governatorati di 36 Stati. I repubblicani controllano attualmente entrambi i rami del Congresso, ma i democratici puntano a riconquistare la maggioranza, per la quale avrebbero bisogno di un guadagno netto di almeno tre seggi alla Camera e quattro al Senato.

Tutti gli aggiornamenti e le news in diretta sul voto negli Usa.

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