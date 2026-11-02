circle x black
Cerca nel sito
 

Elezioni midterm Usa, per i sondaggi sarà onda blu senza precedenti: ma fino a che punto ci si può fidare?

Il New York Times: "Spesso gli elettori di Trump tendono a non rispondere ai sondaggi"

Elezioni midterm Usa - (Ipa)
Elezioni midterm Usa - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 00.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un'onda blu senza precedenti, non paragonabile a quelle precedenti, che potrebbe attraversare roccaforti Gop come il Texas e Kansas con risultati impensabili fino a pochi mesi fa. E' questo lo scenario che emerge dagli ultimi sondaggi alla vigilia dell'Election Day, in particolare i Final ﻿Polls del New York Times che descrivono una situazione di vantaggio per i dem in tutti i sette stati che saranno decisivi per il controllo del Senato: Michigan, Kansas, Texas, Maine, Ohio e, anche se per un soffio, in Alaska e Iowa.

Risultati così positivi, per esempio un vantaggio di 11 punti di Abdul El Sayed su Mike Rogers in Michigan, che spinge lo stesso giornale americano a chiedersi se ci si può fidare di questi sondaggi, avvisando che non è la prima volta dall'inizio dell'era Trump che pronostici positivi per i democratici poi si sono rivelati sbagliati nel segreto dell'urna. Secondo il Times "c'è la reale possibilità" che questo possa succedere di nuovo: "I sostenitori del presidente Trump sono tendenzialmente restii a rispondere ai sondaggi, cosa che introduce quindi il rischio costante di un errore di valutazione".

In ogni caso, il vantaggio dei dem appare tale che potrebbe portare a una loro vittoria anche con un errore di calcolo del peso del voto repubblicano, anche perché - ricorda il Times - queste elezioni offrono la possibilità di dare un giudizio su un presidente altamente impopolare: solo Harry Truman nel 1946 ha affrontato le elezioni di midterm con un tasso di popolare più basso di quello attuale di Trump, intorno al 35%. Trump risulta impopolare, per la prima volta, anche tra elettori repubblicani, con un tasso di popolarità almeno 12 punti più basso di quello che aveva nel 2018, quando alle elezioni di midterm vi fu una 'blue wave" che permise di ottenere una solida maggioranza alla Camera, ma non di strappare seggi ai repubblicani al Senato.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Vannacci contestato a Milano: "Si vergogni di quello che dice sulle donne" - Video
News to go
Niente tassa sui mini pacchi extra Ue, la Manovra cancella il contributo
F1, Antonelli campione del mondo: Cremonini cambia il testo di Marmellata #25 - Video
"Stiamo per morire!": l'ultimo audio del jet precipitato in Florida
Elicottero caduto in Bosnia, un collega di Simone Ruggia: "Era entusiasta della missione" - Video
Tra 'Bella Ciao' e 'Veni, vidi, free-ci', il video di Gualtieri e Mamdani per promuovere l'Opera
Aereo si schianta su una strada in Florida, il video dell'esplosione e del cratere in fiamme
Urso incontra a Londra l'omologo britannico Reynolds: "Favorevoli al rientro in Ue del Regno Unito" - Video
Nuovo reparto Monaldi, i dubbi di Federconsumatori Campania - Video
Due bombe carta esplose a Roma, il video dei danni nel palazzo di via di Casal Bruciato
Da Valentino Rossi a Sinner, gli auguri a Kimi Antonelli dei campioni italiani dello sport - Video
Kimi Antonelli campione del mondo di F1, i festeggiamenti con il team - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza