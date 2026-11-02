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Pasolini, Dacia Maraini: "Bene che si riapra il caso, il Paese ha bisogno di verità"

La scrittrice all'Adnkronos: "Era chiaro fin dall'inizio che non è stato Pelosi a ucciderlo"

Dacia Maraini - Ipa
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02 novembre 2026 | 18.42
Carlo Roma
LETTURA: 1 minuti

"Mi fa piacere che si riapra il caso Pasolini perché il Paese ha bisogno di verità e la verità fa bene a un Paese". Sono le parole con cui Dacia Maraini - interpellata dall'AdnKronos - commenta la notizia della riapertura da parte della Procura di Roma del caso della morte dell'intellettuale ucciso a Ostia nel 1975. "Pino Pelosi - ricorda la scrittrice e grande amica dell'autore di 'Ragazzi di vita' - disse anche prima di morire che non era stato lui a uccidere Pasolini. E poi tra Pasolini e chi lo ha ucciso c'è stato un corpo a corpo violentissimo. Pier Paolo era coperto di sangue e invece Pelosi, appena si allontanò dal cadavere, non aveva neanche una goccia di sangue. Abbiamo visto la fotografia", ricorda Maraini che osserva: "Era chiaro fin dall'inizio che non è stato lui. Però ancora non sappiamo chi è stato a uccidere Pasolini ed è ancora un mistero. Non sappiamo chi è stato, chi ha voluto la sua morte, chi stava dietro e chi erano i killer".

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