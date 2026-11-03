"Entro la fine di quest'anno smetteremo di versare fondi. Per loro va bene così, perché ora sono un Paese di successo. Aiuteremo Israele se ne avrà bisogno"

"Abbiamo fatto un accordo mesi fa con Benjamin Netanyahu: non daremo più soldi a Israele". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News nel giorno delle midterm. "Entro la fine di quest'anno smetteremo di versare fondi a Israele. Per loro va bene così, perché ora sono un Paese di successo - ha aggiunto - Aiuteremo Israele se ne avrà bisogno".