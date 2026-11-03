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Israele, Trump: "Accordo con Netanyahu, entro fine anno stop aiuti Usa"

"Entro la fine di quest'anno smetteremo di versare fondi. Per loro va bene così, perché ora sono un Paese di successo. Aiuteremo Israele se ne avrà bisogno"

Benjamin Netanyahu e Donald Trump - (Afp)
Benjamin Netanyahu e Donald Trump - (Afp)
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03 novembre 2026 | 14.49
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo fatto un accordo mesi fa con Benjamin Netanyahu: non daremo più soldi a Israele". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News nel giorno delle midterm. "Entro la fine di quest'anno smetteremo di versare fondi a Israele. Per loro va bene così, perché ora sono un Paese di successo - ha aggiunto - Aiuteremo Israele se ne avrà bisogno".

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